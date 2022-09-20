白宮官員表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日將主持「藍色太平洋夥伴」倡議相關活動，目的在於面對來自中國的競爭時，更妥善地協調對太平洋地區的援助。

路透社報導，美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），目的在促進與太平洋島國的經濟和外交關係。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在紐約一場活動中表示，印度擁有觀察員地位，另外還有幾個國家也將加入這個非正式集團。

康貝爾說，太平洋島國的處境比過去「更加嚴峻」。

他說：「他們的生計受到威脅。」康貝爾指出，他們面臨來自氣候變遷的「生存」威脅，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對觀光收益和商業造成的嚴重影響。

「太平洋地區的許多援助沒有得到恰當的協調。我們對於最佳實踐的了解程度還不夠。我們將以太平洋地區現有的機構和參與為基礎，在前進的過程中努力做到這一點。」

康貝爾補充說，一些不同國家將在太平洋地區「就商業前景、馳援和協助」展開更多外交工作。

他說，加強交流有一個「不可否認的戰略因素」。

「過去幾年，我們看見一個更具野心的中國，尋求在印太地區擴大軍事足跡…這讓澳洲和紐西蘭等夥伴，甚至整個地區的國家焦慮不安。」

「藍色太平洋夥伴」活動舉行時間恰逢聯合國大會（U.N. General Assembly）在紐約開議，在此之後，美國總統拜登計劃9月28日至29日與太平洋島國領袖舉行峰會。康貝爾表示，這反映我們「希望明確展現出我們對太平洋地區的未來所作的更大承諾」。

他說，美國不希望看到太平洋地區陷入「零和」競爭，他期待與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）和其代表團進行對話。

康貝爾說：「我們將踩下油門，支持整個太平洋地區的各種倡議，這些倡議將對索羅門群島產生正面影響。我們也明白我們關切的重點為何，我們不希望看到…遠程投射的能力。」

中國今年與索羅門群島簽署安全協議後，美、中對太平洋島國施加影響力的競爭加劇，促使各界對太平洋地區軍事化提出警告。

太平洋島國領袖本月表示，美國應該接受他們提出的優先事項，將氣候變遷列為最迫切的安全任務，而非聚焦在超級大國之間的競爭。