由於通膨數據屢創新高，各國央行紛紛啟動升息策略，但也引發經濟衰退的隱憂，世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）提到，如果大陸不願意採取更多經濟刺激政策，將給予美國更大在支持全球經濟上更大的負擔與壓力。

美媒報導，世界銀行上周才剛警告，近期全球央行一波激烈升息的操作下，可能使全球經濟在明年陷入衰退，屆時全球經濟成長率（GDP）將下降至0.5%，人均GDP將收縮4%，新興市場與開發中國家甚至可能出現金融危機，出現毀滅性的恐怖後果。

不僅如此，馬爾帕斯認為大陸的角色與態度相當關鍵，「在全球經濟下行週期中，大陸是反週期的，這代表他們會降低利率，甚至採取經濟刺激政策，但在這次的狀況上，他們做的比預期少很多。」

馬爾帕斯分析，目前大陸似乎不太想積極的經濟刺激，「長久下來，這對國內的經濟有好處，但這對全球經濟就不是好消息，因為全球第二大的經濟體並沒有向上發展，這也會讓美國承受更多的壓力與負擔。」

事實上，世界銀行先前就曾警告，此階段是1970年經濟大衰退以來，三大主要經濟體美國、歐盟及大陸都出現經濟成長放緩的危機，代表接下來只要有任何風吹草動都可能導致經濟衰退。