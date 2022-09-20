九合一選舉將在年底投票，各黨候選人砲火猛烈，屢登媒體焦點。但一份最新民調卻顯示，有54.3%的民眾贊同今年選情是「有史以來最冷清的一次」，並有高達34.0%的民眾不太熟悉自己戶籍地的參選人；若此民調與民意相符，選舉結果恐顛覆不少人想像，也讓大批網友直呼驚訝。

《Yahoo奇摩》自14日起針對年底選舉進行網路民調，截至今（20）日早上9時30分，已有近36400人參與投票。在「你贊同今年選情是有史以來最冷清的一次嗎？」這題，認為還算贊同的民眾為34.6%、非常贊同19.7.%、不太贊同18.9%、不知道／沒意見20.5%、完全不贊同6.3%；「還算贊同」與「非常贊同」者相加，等於表示贊同的民眾就高達54.3%。

針對「你熟悉戶籍地的參選人嗎？」認為不太熟悉的民眾為34.0%、還算熟悉31.3%、完全不熟悉13.9%、不知道／沒意見11.1%、非常熟悉9.7%。

這份民調結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞 》臉書相關連結留言：「感覺年底選舉結果會大爆冷門」、「各政黨鬧哄哄，老百姓根本無感，難怪每次選舉民調都不準」、「滿驚人的結果，有嚇到我」、「這數字真的顛覆我認知，我以為今年選情很熱耶」「不會啊！我看反民進黨很熱烈啊」。