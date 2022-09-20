美股四大指數今晨收高，台股掛牌的美股ETF，今晨以那斯達克和半導體等科技型ETF領跑，富邦NASDAQ(00662)、國泰費城半導體(00830)以及尖牙統一FANG+(00757)漲幅均逾1個百分點。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，就投資角度分析，回歸美股評價面，目前S&P500指數的前瞻本益比約為17.5倍，不僅低於過去五年均值19.9倍，甚至約當過去十年平均水位的17.4倍，在企業獲利溫和成長下，當利空因素逐步反應並淡化，市場中長期震盪向上的機率將走高。

在通膨、升息、衰退等擔憂影響下，上週美股全數重挫；雖然美國CPI不如預期，但8月PPI月增率符合市場預期，為連續兩個月負成長，年增率亦由9.8%下滑至8.7%，創去年8月以來最低值，且上週初請失業金人數降至21.3萬人，同樣低於市場預期，顯示整體經濟表現仍算穩健。

葉家榮指出，從消費者信心指數來看，最新公布的美國9月消費者信心指數為59.5，雖然仍低於預期的60，不過已見到回溫並為4月以來波段高點。而本週市場聚焦的重量級會議，為台灣時間本週四凌晨的美國FOMC會議，將是全球金融市場的重要觀察重點，目前升息三碼為市場共識，而會後聲明及點陣圖將可作為之後升息路徑的判斷最好依據。