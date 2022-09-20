民進黨市議員今指北市府基層人員爆料，為助攻無黨籍台北市長參選人黃珊珊，台北市長柯文哲在假日18日下午，要求交通局人員加班，「生產」「加工」出一套否定陳時中政策的說法；民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤痛批，黃珊珊即使不當副市長，市府壓迫公務員違法助選的作法轉明為暗，一刻也沒停過。

陳時中週日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，民進黨市議員即接獲市府員工爆料，假日被迫加班寫新聞稿反擊，當晚，北市府交通局發布新聞稿，指陳時中的專業方案，不可行。

吳思瑤指出，為了搶救黃珊珊選情，柯文哲領導的市府已經淪喪成為暗黑組織；行政不中立，罄竹難書；政治凌駕專業，逼迫公務員配合打臉敵對陣營，作為選舉的打手，選舉勝過民意，無視民意需求，對不起人民，甚至抹黑重於救災，柯市府仍以攻擊陳時中作為第一要務。

她指出，黃珊珊提不出政策，連自己服務25年的內湖交通都「不救」，當然更急於攻擊陳時中的「士北十年計畫」，以掩護自己的政策無能。