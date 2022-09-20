黃姓男子與6印尼籍船員去年5月利用獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪到越南外海接駁405公斤的K他命走私回台，屏東地院審理後依共同運輸3級毒品罪將黃男等7人判處14年半不等徒刑，另外通緝幕後主謀台籍高姓男子及大陸籍綽號「炯哥」男子，而涉嫌運毒的貨輪，也遭地檢署以140萬拍賣價賣出

越南海上走私405公斤K他命來台，毒品堆滿貨艙。(中時資料庫)

根據判決，2021年5月19日，黃姓被告與6名印尼籍船員從高雄港駕駛富士山1號雜貨輪出海，隨後依陸籍男子（另案偵辦中）指示，於約定時間將雜貨輪行駛至越南外海某區域，準備接駁第三級毒品K他命返航回台。

7月11日上午，海巡署艦隊分署第15海巡隊在檢方的指揮下，於鵝鑾鼻西南方海域攔查該雜貨輪並實施登檢及執行搜索，隨後即在雜貨輪的機艙倉庫內查扣405公斤的K他命及相關證物，案經偵查後，檢方向屏東地方法院聲請羈押禁見黃嫌獲准。

屏東地院審理後認定，將長印尼籍船長及大副各判刑14年6個月，輪機長及其他3名印尼籍船員分別被判處14年至11年不等徒刑，黃姓男子被判刑7年4個月。

至於該貨輪流向，檢方已變價拍賣程序將該案查扣的運毒工具富士山1號雜貨輪，以140萬元售出。

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