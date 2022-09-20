9：23台東發生4.3地震 最大震度4級 09:352022/09/20 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日上午9時23分，台東發生芮氏規模4.3地震，最大震度為4級。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日上午9時23分，發生芮氏規模4.3地震，根據氣象局資料顯示，震央位於台東縣長濱鄉，地震深度為17.7公里，此次地震最大震度為4級。 高雄市桃源區凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級 清晨又震！台東縣鹿野鄉規模3.5地震 最大震度3級 信義房屋：震後檢視建物3招、居家5大重點 #地震 #餘震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園水資源局啟動安全檢查 供水無虞 04:102022/09/20 地方新聞 危老重建融資 一銀上半年核准逾300億 04:102022/09/20 金融．稅務 餘震不斷 金管會優先確保 金融交易不中斷 04:102022/09/20 財經要聞 震後復原 省道剩南橫阻斷、拚中午前搶通 09:422022/09/20 生活 陳思函愛樂甩低潮 劉亮延921遇險 04:102022/09/20 娛樂新聞 餘震變少 氣象局估已過密集發生期 04:102022/09/20 生活新聞 墨西哥中部沿海地區規模7.6淺層強震 尚未傳出災損 03:282022/09/20 國際 批小英冷血 她提張善政這裡「去了16次」：賴清德讚為最好朋友 08:242022/09/20 政治 花東斷橋盼中央協助重建 檢蒐證釐責 04:102022/09/20 政治要聞 臺企銀啟動金融支援 助全臺震災重建 04:102022/09/20 財經焦點 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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