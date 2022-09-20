花蓮玉里鎮上一棟3層半的民宅18日下午2時44分慘被6.8強震震倒，救難人員第一時間將受困4人救出後，花蓮縣政府隨即啟動拆除作業，並於今清晨拆除完畢，預計中午前完成路面柏油鋪設及標線作業。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是0918強震災後第2天，縣長徐榛蔚（中）一早在縣府建設處長鄧子榆（左）陪同下，視察玉里鎮上傾倒民宅的拆除進度。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

0918台東池上規模6.8強震重創花蓮玉里鎮，其中，鎮上一棟3層半的民宅慘被震倒，救難人員第一時間將受困4人救出後，花蓮縣政府隨即啟動拆除作業，確保鎮民安全，今清晨拆除完畢後，預計中午前完成路面柏油鋪設及標線作業，盼能儘速恢復市容。

今天是0918強震災後第2天，縣長徐榛蔚一早前往玉里鎮上視察傾倒民宅的拆除進度時指出，該棟民宅倒塌後，救難團隊在3小時內順利救出受困4名民眾，4人已陸續出院，縣府考量鎮民安全，漏夜拆除，並於今天清晨4點多完成。

徐榛蔚說，在縣府建設處與拆除人員將倒塌民宅清理完畢後，需要清潔隊盡快將四周環境整理乾淨，感謝工程人員與鎮公所清潔隊的協助，而現在則要進行刨除路面及鋪設柏油的工作，鋪設路面面積約1400平方公尺，預計在中午會與邊線標示作業一併完成，盼能盡快還給鎮民安全、乾淨的市容。

徐榛蔚也感謝自來水公司於今天上午7時進駐玉里，將破裂、斷裂的水管接上，讓玉里鎮恢復供水，她說，鎮上停水部分目前自來水公司正不斷搶修，由於6.8強震造成鋪設在地面下的水管不斷拉扯而破裂，估計有上百件水管受損，但自來水公司會盡快查察漏水之處。

徐榛蔚也提到，自來水公司目前是採減壓方式供鎮民用水，並未停水，不過減壓後供應到各戶各宅的水量會減少，不一定能上的了水塔，感謝鎮民的包容，不過自來水公司已啟動3部水車與加水站部分供民眾用水，至於河東地區的民眾，則是由消防局在不影響救災量能下，派出分隊蓄水車，採逐里定時定點給水。