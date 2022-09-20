知名YouTuber「白癡公主」擁有甜美臉蛋與渾圓大眼，卻經常拍攝無厘頭的搞笑影片受到大批網友的喜愛，IG也吸引超過101萬人追蹤，讓她名列百萬網紅的行列。而經營頻道12年的她，近日也宣布砸下3000萬買「孝親房」送給媽媽，並首度在影片中開箱新屋格局及裝潢，引起網友熱烈討論。

白癡公主雖一直給人無俚頭的不正經的形象，但私底下卻非常的精打細算。與家人感情很好的她，近日在影片中透露，幫媽媽所買的房子雖然是二手屋，但總坪數約有56坪，扣掉公設33%後實際坪數仍有37坪，加上前屋主已有些許裝潢，因此只要再做幾個系統櫃、隱藏式拉門等就能入住，裝潢費用大約100萬左右；另外，因認識的風水老師認識前屋主，讓她直接與屋主洽談，因此也省下了仲介服務費。

而影片中，白癡公主也提到自己喜歡素雅的配色，但媽媽喜歡「跳色」風格，她們還想在有限的空間中增加辦公空間、工業風牆燈等等，好在與設計師溝通過後結合母女倆的想法都能一一實現，現在只要等家具到位就能搬進去住。

另外，白癡公主也提醒有購屋需求的民眾，同個物件一定要白天、晚上都要看過，才能了解附近鄰居的生活習慣及環境等等，避免入住後才發生意想不到問題。而網友看到影片後也紛紛大讚「開箱房子從頭到尾都是我媽我媽我媽 孝順等級完全點滿」、「痴痴很厲害！看得出來真的有做很多功課，最後那個要留現金以備不時之需也很重要，恭喜痴痴買房」、「妳真的是一位很孝順的女兒，癡媽生了妳一定很自豪」、「努力向癡癡看齊 恭喜買新房」。