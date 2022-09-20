屏東旅館凶殺案，67歲邱姓男子疑因財務糾紛勒斃46歲林姓女友後，從屏東火車站搭車逃亡，足跡遍及全台，途中不斷製造斷點干擾警 方，員警經3天不眠不休，偵防車行駛里程超過1300公里，18日傍晚於台中豐原火車站逮捕邱嫌，檢察官訊後向法院聲押獲准。

檢警調查發現，邱男與林女15日入住旅館，目擊者指2人動作親密，家屬也證實雙方為情侶，但進房後女方一直未出房門，邱則獨自至櫃台付錢加時便離開，房務人員到晚間退房時間已過，仍未見林女，開門驚見林女躺 臥床上，且頸部有勒痕、口鼻更被膠帶封住，嚇得報案，但林女已明顯死亡。

屏檢發言人魏豪勇指出，邱男案發後多次變更交通工具逃亡，足跡橫跨東西區域數個縣市，企圖混淆並製造斷點干擾檢警偵辦，經屏警橫向聯繫他轄警力投入追查後，72小時將人逮捕到案。

檢察官訊問後，認邱男涉有強盜殺人等罪嫌重大，並有滅證之虞及逃匿事實，且全案尚有疑點有待釐清，已向屏東地院聲請羈押禁見獲准。