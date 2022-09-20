澎湃新聞20日報導，盡管今年北方出現澇災，北方水治理依然艱巨吃緊，大陸水利部為此三年來對黃河流域九省區13個地表水超載地市、62個地下水超載縣，暫停新增取水許可；深入推進取用水管理專項整治行動，治理61萬個取水口違法違規取用水；實施深度節水控水行動有成，448個縣級行政區達到節水型社會標準。九省區均已將節水納入地方政府績效、或經濟社會發展綜合考核評價體系，太原、臨汾、運城三大盆地地下水位，已持續回升。

澎湃新聞報導，河南鄭州19日召開深入推動黃河流域生態保護和高品質發展水利工作三周年座談會稱，大陸不斷強化水資源剛性約束，堅決落實把水資源作為最大的剛性約束，制定幹支流生態流量保障目標，將用水總量和強度雙控目標分解落實到市縣。

大陸水利部長李國英表示，三年來，強化流域水量統一管理和統一調度，黃河幹流和9條重要跨省支流20個控制斷面生態流量全部達標。相機實施重點區域生態補水，累計向黃河三角洲補水6.7億立方米，向烏梁素海應急生態補水23億立方米，有力促進了重要河湖、溼地生態修復。深入推進河湖「清四亂」常態化規範化，累計整治黃河流域「四亂」問題6.8萬個。推進水土流失綜合治理，實現流域水土流失面積和強度「雙下降」。

水利部落實流域統一規畫、治理、調度、管理，強化黃河水利委員會作為流域管理機構的職責和效能。建立健全河湖長組織體系，沿黃九省區全部實行省級雙總河長，共設立省、市、縣、鄉四級河湖長8.25萬名。建立黃河流域省級河湖長聯席會議機制、黃河水利委員會與省級河長辦協作機制。建立健全水行政執法與刑事司法銜接、與檢察公益訴訟協作機制，強化「河長＋警長」「河長＋檢察長」協作，水行政執法效能得到明顯提升。

李國英指出，三年來，黃河保護治理成效顯著。但也要清醒地看到，黃河水少、沙多、水沙關係不協調的這種特性並未根本轉變，黃河流域防洪工程體系尚不完善，遊蕩性河勢尚未得到有效控制，「地上懸河」形勢依然嚴峻，洪水風險仍然是黃河流域的最大威脅；黃河流域資源性缺水問題尚未根本解決，水資源配置體系仍不健全，如遇特枯水年分保障黃河不斷流的壓力仍然較大；黃河流域生態保護的成果尚不鞏固、任務十分艱巨，生態環境脆弱仍然是黃河流域的最大問題。