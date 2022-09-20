消息面：

1.全美住宅建築商協會（NAHB）公布的數據顯示，美國9月房市指數為46，較8月份的49下滑，並低於市場預期的47。

2.國際清算銀行（BIS）呼籲主要經濟體應大幅調升利率，儘管經濟衰退和匯率震盪的風險升高，但抑制住高漲的通膨仍是首要之務。

3.路透社報導，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟友8月份的實際產量較限額短少358.3萬桶，這個缺口較7月份的289.2萬桶進一步擴大。

4.聯準會料將大幅升息，周一尾盤美國10年期公債殖利率報3.479%，盤中一度急升7.1個基點，最高站上3.518%，為11年以來首次漲破3.5%大關。對利率動向較敏感的2年期債息尾盤報3.942%，盤中一度大漲11.1個基點，最高升至3.97%，創下2007年10月來新高。

5.市場普遍預期聯準會將再次升息75個基點，周一尾盤美元指數上揚0.4%，報109.98，仍接近9月7日創下的20年高點110.79。分析師表示，避險情緒升高和全球股市走跌，都對美元有利。

6.升息前景不利於風險型資產，全球最大加密貨幣比特幣一度重挫逾7%，報1.82萬美元，跌破1.9萬美元大關。

7.周一紐約期油漲62美分或0.73%，收在每桶85.73美元。布蘭特期油收漲65美分或0.71%，報每桶92美元。雖然強勢美元、升息前景下全球經濟恐加速放緩，以及中國的防疫封控不利於對原油需求，但產油國可能因油價下跌而減產，以及年底歐洲將限制俄油進口等供應面的疑慮為油價帶來支撐。

8.投資人觀望聯準會的利率決議，以及受美元上漲影響，周一紐約期金收跌5.30美元或0.3%，報每盎司1678.2美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.02美元，為每盎司19.36美元。10月白金漲17.50美元，為每盎司918.50美元。12月鈀金漲108.00美元，為每盎司2220.70美元。