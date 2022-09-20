台東池上18日發生芮氏規模6.8強震，造成花東地區有房屋倒塌，連在桃園的羽球場也發生大片崩塌，危害民眾安全。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘20日指出，針對防災防震，他也提出4項作法，未來上任希望透過官方與民間一同防災，避免地震發生時造成憾事。

謝福弘說，首先他要落實公共建設營造廠商品質核驗及管理，列入防震設計評估，以免發生像桃園市八德運動中心羽球館，僅僅受到3級震度搖晃，卻造成天花板大片崩塌壓傷民眾的誇張公安危害，威脅民眾安全。

再來他每年會爭取中央補助，提供縣民針對30年以上的房屋建築，進行房屋結構健檢的補助，由於針對縣內老屋統計，苗栗縣30年以上老屋占全縣房屋4成，50年以上老屋也佔了全縣住宅建物3成。

因此他未來將爭取中央預算，搭配苗栗縣自有預算，鼓勵符合條件老屋屋主，進行房屋安全健檢，苗栗境內新城斷層、獅潭斷層、三義斷層區域列為優先。並針對涉及對公眾開放的公共空間，立即協助相關必要安全補強，來落實預防災害防範前的部署工作。

謝福弘表示，第3個做法是針對苗栗縣政府所管理公共建築物，定期進行建築安檢，特別是建物使用超過30年的建築，更是必須加強防範，了解建築結構安全係數，針對危老建築鼓勵更新重建或結構補強，避免建築因天災意外發生公共安全問題。

最後，他希望結合鄉鎮里鄰、深入各社區，擴大防災救災演練，謝福弘說，與其到了災害發生再來檢討救災過程，不如加強全民防災演練，若能人人防災，必能將災害損傷降到最低，因此謝福弘提出，未來將針對公司行號、學校、公共空間等進行加強防災演練，為全民建立防災救災觀念，防範未然。

對於蔡英文總統遭到批評，未在第一時間針對花東震災進行關心與了解，謝福弘表示，全民都能看出蔡英文心中只有選戰沒有人民，只到中央災害應變中心巡視，卻未連線災區深入了解民眾的安危狀況，突顯人民只是民進黨獲得選票操弄的對象，苗栗縣選民的眼睛雪亮，苗栗也不應該是民進黨在全台選情告急之時，被操弄做為民進黨選情崩盤的止痛藥，如此操弄選舉並非人民之福。