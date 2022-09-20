許多有高血壓病史會認為出現頭痛不適是因高血壓所致，但醫師提醒，這是錯誤觀念，因為大部分的頭痛不是高血壓引起的，而可能是頭痛的不適症狀引發高血壓，若此時太過急速的壓低血壓，反而容易造成腦部循環變差，產生暈眩、甚至中風的後遺症。

開業醫師劉中平在其臉書表示，許多民眾因血壓高前來就醫，開口的第一句話就是，因血壓高到頭痛，雖吃了血壓藥，但頭痛仍未好；但一量該病患者的血壓僅約150毫米汞柱，卻有嚴重頭痛，許多病患堅持不想吃止痛藥，只要求醫師將血壓降下來，希望這樣就可解決頭痛困擾。

劉中平表示，病患這樣的想法是很大的誤解，因大部分的頭痛不是高血壓引起的；美國心臟學會多次呼籲，大部分人血壓高是完全沒有症狀的，只有在血壓超過180毫米汞柱時，會因腦部血流增加而引發頭痛的情況。他強調，反而是頭痛時，容易引起患者的焦躁、緊張、不舒服而造成血壓上升。

劉中平表示，若患者的血壓未超過160毫米汞柱，應先緩解患者的頭痛，而不是立刻用藥降血壓，特別是許多研究顯示，在患者因為生理反應造成的血壓上升時，太過急速的壓低血壓，反而容易造成腦部循環變差，產生暈眩甚至中風的後遺症。

劉中平提醒，民眾頭痛時，若血壓未超過160毫米汞柱，勿一昧地加強血壓藥物的使用，因為可能是頭痛引起的血壓高，此時若血壓藥物使用過量，反而可能在頭痛緩解的時候，造成血壓過低的危險情況。頭痛和血壓高同時發生的時候，請盡快找醫師看診，對症下藥才能確保健康。