粉紅陷阱稱急需用錢男子險墜落 行員及警方及時制止

台中市清水區一名55歲的蔡姓男子，於LINE上認識女網友後，其稱有急難需協助，蔡男子不疑有她，立即前往國泰世華銀行欲臨櫃匯款美金3200元(約新台幣10萬元)至國外帳號；蔡男對於行員關懷慰過程支支吾吾，驚覺有異狀，立即通報警方協助，及時將蔡男從「粉紅陷阱」救出，制止蔡男受騙。

警方指出，清水派出所警員林朝明及李崇維，日前接獲銀行的行員報案，稱疑似有詐騙，請求警方協助。警方到場了解，蔡男稱於LINE上認識女網友後，對方說有急難需協助，男子不疑有她，立即前往銀行欲臨櫃匯款美金3200元到國外帳號。

蔡男經清水警方耐心解釋，並說出簡易公式(網路交友＋轉帳(匯款)=詐騙)，這是詐騙集團慣用的詐騙手法，蔡男始恍然大悟免遭詐騙，並對警方及行員熱心積極協助深表感謝援手相助。

清水派出所長洪志仁提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全；並呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老哏等手法，民眾務必提高警覺。