俄羅斯持續入侵烏克蘭逾200天，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，原來一路挨打的烏克蘭發動絕地大反攻，從收復2000平方公里的土地擴展至9000平方公里，而且逼近俄羅斯本土，這個結果出乎大家預料，他分析烏俄戰爭在所有變數中，油價很可能是一個非常重要的指標，他提到，若俄羅斯失利，油價及天然氣很可能大幅下跌，俄羅斯也將更加萬刧不復。

謝金河表示，最近評論烏俄戰局結果的專家，以大陸駐烏克蘭前大使高玉生的論述最受矚目，他出席30人的小型論壇，開宗明義指出：俄羅斯已失去戰略主導的主動權，並提出未來五大趨勢：一，俄羅斯將更加衰弱，可能被逐出一些國際組織，政治、軍事、外交地位將被削弱。

二，烏克蘭將脫離俄羅斯軌道和勢力範圍，成為歐洲大家族成員。三，其他前蘇聯國家將加速去俄羅斯化，向西方靠攏。四，日本及德國將擺脫二戰束縛，加強軍備，擴大政治影響力。五，美國和西方國家將聯手推動聯合國及其他國際組織的改革，如改革受阻，會另起爐灶。

謝金河認為，過去高玉生派駐烏克蘭，是大陸資深退休外交官，他的觀點有一定的參考價值，假如戰爭朝著有利於烏克蘭的情勢發展，在俄羅斯境內反普丁的力量會增強，歐盟最近懲罰匈牙利也是指標，再來是大陸，尤其是大陸國家主席習近平對普丁的態度。

「在所有變數中，油價很可能是一個非常重要的指標」，謝金河強調，在進入冬天之前，西方國家希望及早終結戰爭，如果是俄羅斯失利，油價及天然氣很可能大幅下跌，這是解決通膨問題的重要一步，超漲的油價若崩跌，通膨會有效降溫，俄羅斯會更加萬刧不復，這也是經濟戰的手段。