英國女王伊麗莎白二世生前對柯基的喜愛全世界有目共睹，今年正好為女王登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）而她正在查看了來自祝福者的禧年賀卡，但她家裡的一位好奇的成員想要先睹為快，然後女王與她的寵物犬肯迪（Candy）可愛時刻被鏡頭捕捉到了。

伊莉莎白女王的父親喬治國王在她7歲時，飼養了一隻威爾士柯基犬「杜基」（Dookie），女王就此對柯基情有獨鍾，雖然她從未對外透露喜歡柯基的原因，不過曾有皇室成員表示，女王特別喜歡牠們的活力。

1944年，女王18歲生日時，又獲得一隻彭布羅克威爾士柯基幼犬，取名為「蘇珊」（Susan），牠成為女王人生中最重要的狗伴侶，甚至陪出席加冕典禮、婚禮，就連與菲利普親王度蜜月，也少不了牠，可見「蘇珊」在女王心目中的地位。

「蘇珊」成為白金漢宮柯基家族的狗媽媽，歷年共繁衍了14代子孫，2015年，已89歲高齡的伊莉莎白女王宣布停止柯基犬繁殖，一方面考量她年事已高，可能被寵物幼犬絆倒受傷，另一方面她也擔心自己離世後，小狗沒人照顧。

女王殞落後，皇室還有3位狗成員，分別是柯基犬牧克（Muick）、13歲的多吉犬肯迪（Candy），以及一隻取代去年去世的多吉犬費格斯（Fergus）的小狗。