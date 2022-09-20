2022年全球景氣急轉直下，且隨著企業陸續下修獲利預估，對產業前景看法保守，加上美國聯準會仍採激進升息壓抑通膨，市場憂慮今、明兩年經濟成長恐呈現停滯，台股「反彈」行情恐難持續。施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為，台股目前有「三多四空」，據此，要看到行情出現真正的「V」型反轉走強，必需先滿足3條件。

葉獻文分析台股四大利多支撐，首先，台股目前股價淨值比已略低於5年平均值，同時殖利率達4%以上，優於主要股市。其次，外資今年賣超台股已遠高於去年金額，若台灣經濟表現優於預期，外資將有可觀的回補潮。第三項利多，是國際油價等原物料價格皆已自高點回落。最後一項利多，是預期美國後續升息幅度將隨著通膨見頂而收斂。因此，在投資佈局上，我們預期PC產業仍處庫存去化期，但手機產業可望於明年回復成長態勢。另外，ESG概念股也是在能源危機下相對強勢的產業，投資人可選擇前景較佳的產業類別逢低佈局。

不過，隨著全球景氣趨緩壓力上升，壓抑台灣出口與民間投資信，台股仍面臨四大利空。第一個利空，是美國聯準會的激進升息，帶來經濟陷入衰退的苦果。第二個利空，是今年以來許多企業下調獲利預估，認為2023年經濟將持續衰退。第三個利空，是中國的強制清零政策，導致供應鏈不穩定。最後一個利空，則是歐洲經濟受烏俄戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力與強勢美元下，不得不激進升息，使得體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂。

葉獻文表示，台股要吹起「V」型反轉走強的號角，必需有3條件先滿足：烏俄戰爭在9月底前協商停戰；美國CPI下滑速度加快，進而影響聯準會貨幣政策態度轉變；以及新台幣貶勢出現止穩彈升跡象。