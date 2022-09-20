歐洲股市周一收盤小跌，並幾乎收復了全日所有跌勢；投資人正為聯準會可能的大幅升息和其它會議做準備。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌0.37點或0.09%，為407.87點，盤中大部分時間都處於低位，最多下跌1%，在收盤最後一小時揚升，一度上漲0.2%。

消費股和工業股領漲；醫療健康股和房地產股領跌。英國股市因女王的國葬，休市一天。

盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick說，華爾街股市短暫地走高，令市場振奮。市場在關鍵的這一周當中變得非常膽怯，並試圖觀察和尋找線索。聯準會週三升息100基點的預期降低(目前約為15%)，也有助於緩解市場不安情緒。

在本周即將開會的大部分央行，預計都會升息；關於英國央行升息50或75基點，市場看法分歧。

部分地區的股市多小幅上漲，德國DAX指數升0.5%，上漲最多；法國CAC 40指數則領跌0.3%。

法國兩家電視公司TFI和M6合併計畫失敗，無力創造出一個巨型公司來對抗美國串流服務公司，例如Netflix，並讓市場承壓。

TFI跌2.3%，報6.3歐元；M6跌3.4%，報12.7歐元。雙方都理解到反壟斷單位的要求，讓合併交易告吹。

福斯集團上漲1.1%，報147歐元；該集團預計保時捷汽車的上市，估值將上看750億歐元，成為德國股市史上第二大IPO。

福斯集團的大股東保時捷控股也大漲3.5%，漲幅居冠DAX指數，收報68.22歐元。