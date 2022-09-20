民眾黨立委張其祿。（圖／本報系影音截圖）

律師陳宗豪。（圖／本報系影音截圖）

【LIVE直播】高虹安被爆博論涉抄襲 召開記者會說明｜2022.09.20

民眾黨新竹市長參選人高虹安被周刊爆出，在資策會任職期間，曾獲補助赴美進修，並在美國辛辛那提大學攻讀博士學位，但高博士論文卻疑似大量複製與其他研究人員的研究成果，未標明出處也未取得資策會授權。為此，高今（20）日與民眾黨立委張其祿、律師陳宗豪召開記者會。

高虹安在記者會中表示，自從她宣布參選新竹市長，來自各方的抹黑不斷，尤其隨著她的民調不斷領先對手，甚至領先幅度不斷拉高，各種惡意抹黑、反串帳號與網路亂象不斷，讓她不禁感嘆，難怪台灣選舉向來少有專業人士願意投入。

高虹安表示，她本來不願針對「翁達瑞」這類人士提告，但如此亂象已深刻影響到她，甚至還有不少媒體願自甘墮落，跑去引用這類人士的言論，讓她不得不提告以正視聽，也盼全台民眾與新竹市民睜大眼睛看清楚。

高虹安秀出辛辛那提大學學倫單位聲明，強調美國校方早已為她的論文背書，她早已沒有任何抄襲與剽竊問題，美國校方甚至感嘆「台灣的政治好複雜」，痛批為何一件已經被校方背書並澄清的事，還能被這樣不斷追打，讓他們深感不解。

針對被指控抄襲的論文，高虹安強調，該篇論文直到昨晚已被引用高達4510次，指出學術研究是一個不斷累積的過程，她發表的論文也不單僅那一篇，更有多篇論文第一作者就是她本人，指控她自己去抄襲自己的論文，這是非常違反常理的，與「林智堅抄襲余正煌」是截然不同的狀況；何況辛辛那提大學在論文繳交時，就會自己做論文相似度比對，她的相似度是6%，這是校方所做、千真萬確的數字。

高虹安點名痛批爆出此事的周刊，整篇報導內毫無一個真實具名的人物，如此也能寫出一大篇報導，有違媒體素養。高直言，「你是相信慈濟還是相信民進黨？你是相信台大還是相信民進黨？」高也重申，她在資策會任職期間，獲得許多榮譽獎項，表現對得起學經歷，她認為這位所謂的匿名爆料者，帶有極大的惡意與個人臆測，加上特定媒體的刻意露出，比對特定媒體與記者，她發現國民黨桃園市長參選人張善政也與她同等遭遇，讓她相當憤怒。

不僅如此，高虹安更強調，她自幼一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，無論碩博士也都以優異成績畢業，絕非什麼「中華大學夜間部」這類，她絕對經得起檢驗，她將博士論文現場下載給大家看，希望總統蔡英文也能做到這樣。

張其祿則以自己曾任國立中山大學社會科學院院長的專業表示，所有在國外拿到學位的人，想回台擔任教職或投入公職選舉，都要經過駐外單位直接認證，所有學籍資料一清二楚，痛批指控高虹安學歷的人，有種就公開姓名，憑什麼用個匿名就在大放厥詞？他呼籲大家相信制度，就像林智堅的論文抄襲案，台大、中華大學就已經做出審定，高的博士學位也已獲得辛辛那提大學認證，這就是制度的結果，希望大家相信，而不要輕信一些「躲在暗處」像「蟑螂」一樣的人，而去詆毀清白者的名譽。

張其祿直言，如今的論文抄襲風暴，就是一場「泥巴戰」，有人就是想營造出「誰也沒比誰好」的氛圍，其實就是一場政治之戰，呼籲民眾相信制度與校方的專業。

陳宗豪以法律角度表示，高虹安擁有博士學位就是個事實，從著作權法的角度來看，高的引用都符合法律規範，並無構成著作財產權的侵害，也無任何營利目的，且高所有學位資訊都已被辛辛那提大學背書，沒有任何問題。