美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日在一個電話記者會上談到美國對中關稅時說，相關關稅不是「懲罰性的」。她此前明確表示，美國將繼續維持對中關稅，除非中國選擇走上「像美國這樣的開放的市場經濟的道路」。

美國之音報導，戴琪參加美國國務院的一個電話記者會時強調，這些關稅是為了創造公平的競爭環境，而不是對中國進行懲罰或是制裁。

戴琪說，美國並沒有用關稅來懲罰中國。關稅只是一種貿易工具，在某些情況下被用作制裁。但美國2018年對中實施的關稅不是制裁關稅，實際上是重新平衡的關稅；這些關稅是為了創造公平的競爭環境，以克服我們所看到的不公平以及對美國經濟的影響。這是一個法律事實，但這也是一個關於政策的事實。

北京對拜登政府繼續維持川普政府時期對中國實施的關稅感到不滿。美國國內，包括拜登政府內部，也有要求取消某些關稅的呼聲，認為徵收的關稅最終由美國消費者買單。但戴琪最近明確表示，在中國選擇讓其經濟更像美國那樣運行，並遵守世界貿易組織的規則之前，美國將維持現有的對中關稅。