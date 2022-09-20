台中市大甲區去年11月28日發生命案！20歲的蔣姓男子疑因抱怨老闆娘扣薪資及待遇不佳，遭老闆娘教唆兒子及好友分別在3處凌虐致死，並載往彰化埤頭鄉棄屍，其中2名共犯鑄下因良心不安分別自首，警方循線逮捕10名嫌犯。台中地院審結，分別依傷害致死罪判謝男等9人7年1月至7年6月徒刑，而涉嫌教唆的陳女則僅輕判1年6月。

據調查，陳姓女老闆娘因不滿蔣男說她苛扣薪資、待遇不佳等，竟找來兒子及好友教訓蔣男，持棍棒輪流毆打，甚至逼喝檳榔汁、尿液等，將蔣男活活凌虐致死，事後再往彰化棄屍。

殘酷女闆娘教唆同事9打1活活打死粗工 ，還一度載到彰化準備棄屍。(中時資料庫)

但其中梁姓及盧姓嫌犯因良心不安自首，稱20歲蔣姓男子屍體遭馮姓嫌犯載至彰化縣埤頭鄉一帶，立即通報彰化縣北斗分局前往察看，赫見蔣男屍體遭放置馮男小客車後車廂內。

大甲警分局獲悉後，立刻與刑事警察大隊、第二分局、第三分局成立專案小組積極偵辦，經調查相關證據並調閱現場監視錄影畫面後，發現蔣姓被害人與人力派遣公司負責人陳姓女嫌有債務糾紛，陳姓女嫌夥同盧姓、馮姓、高姓、梁姓、馮姓、林姓、楊姓、謝姓、黃姓等犯罪嫌疑人共10人，分別在台中市北區中清路公司內、台中市外埔區等三地毆打，之後馮姓犯嫌將被害人載至彰化縣埤頭鄉一帶，與相關涉嫌人商討欲如何處置被害人屍體。

警方事後立刻將馮姓犯嫌等10人查緝到案，並查扣棒球棍、木棍、鐵條及手機等物。

法官審理時，陳女堅持否認動手，同時提出不在場證明。法官認為，陳女雖在住處及籃球場目睹兒子等人毆打蔣男的過程，但當時兩人下手時間較為短暫且輕微，即使她有教唆兒子等人毆打蔣男，但並未在目睹過程，無法得知下手的輕重，僅依傷害罪嫌輕判她1年6月徒刑。

至於其他9名犯嫌，法官認為他們手段殘忍，犯罪其節慎重，對於社會治安危害重大，分別判處7年1月至志7年8月有期徒刑，全案可上訴。