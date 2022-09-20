從2006年開始，聯盟針對選秀會進行重大改革，宣布球員的年紀必須達到19歲，才可獲得參加選秀的資格，從此之後再也沒有以高中生身分參與選秀的球員，不過根據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，聯盟與球員工會已經對於新版勞資協議進行談判，其中就包含將選秀年齡下修至18歲，再次為高中生敞開選秀大門。

目前的勞資協議將在2023-24年賽季到期，不過聯盟以及球員工會在合約中有特別註明，允許雙方在今年12月25日前展開談判，據查拉尼亞所述，為了避免再度出現如同2011年賽季的停擺情況，聯盟與球員工會對於本次談判可以說是相當積極，氣氛也十分和諧，雙方也對目前的勞資協議做出一些調整。

Sources: NBA and NBPA in serious talks on new items for potential Collective Bargaining Agreement:



- Draft age eligibility from 19 to 18, return of high school-to-NBA

- Measure that allows players citing mental health similar to physical injury



More: https://t.co/ecABKkat2H — Shams Charania (@ShamsCharania) September 19, 2022

近幾年許多潛力新秀為了盡快加入NBA，會選擇在大學裡待一年，讓自己滿足參加NBA選秀的資格，也助長了這些球員將大學當成小聯盟在打的風氣，也讓聯盟及球員工會在選秀年齡做出調整，將參加選秀的年齡從19歲下調至18歲，高中生選秀有望最快在2024年回歸聯盟，有望再次出現如詹姆斯(LeBron James)般的天才高中生。

除了下修選秀年齡以外，有鑑於去年賽季西蒙斯(Ben Simmons)因心理健康因素缺席了所有比賽，遭到球團罰款處分，NBA及球員工會也做出討論，將心理健康因素列為與身體受傷同等的傷病，這會是北美4大體育賽事首見，這項舉動可以讓球員更重視心理健康問題。

快艇富豪老闆鮑爾默(Steve Ballmer)身家上百億美元，奢持稅對他來說根本是不痛不癢的事情，而且目前已經有數十支NBA球隊超過奢侈稅線，為了避免聯盟強弱不均的問題再度擴大，NBA及球員工會也規劃了更嚴厲的奢侈稅罰款，讓各隊戰力得以平衡。