對許多人來說，結婚不僅是人生大事，更是夢想，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，一提結婚雙子座、摩羯座、牡羊座的男生就會覺得頭疼，因為他們害怕結婚，更不想走入婚姻的圍城，結婚這個問題能不碰就不碰。

▍雙子座

喜新厭舊是雙子男的特點，在感情中也是如此。剛開始雙子男或許會對女友各種溫柔體貼、浪漫寵愛，但時間久了就會開始覺得膩了，如果女友此時想談結婚的話題，他們一定會很頭疼，擔心未來的日子會跟現在一樣乏味。

▍摩羯座

摩羯男一提結婚就頭疼，是因為他們還沒有做好充分的準備，他們比較務實派，想問題想得比較長遠、深入，為了婚後可以讓另一半過上富足的生活，他們不願在一事無成的時候就與對方互許終身。企圖心強的摩羯男希望等到自己有一番作為時，再來談結婚這件事。

▍牡羊座

牡羊男會「談婚色變」是因為還沒玩夠，在他們的觀念中，人生不是只有結婚這件大事，其他事也很重要。不論是事業還是生活，在還沒有折騰夠之前，牡羊男還會想再拚一拚，而結婚會讓他們有所牽絆，因此談戀愛可以，但提到結婚，他們就得好好想一想了！