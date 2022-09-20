民進黨新北市長參選人林佳龍昨喊出當選後要推動「4年核定4萬戶都更」；新北市長侯友宜表示，新北以穩健腳步按照自己節奏、自己方式不斷推動都更，這幾年所做的，是以前20年總和的4倍，會繼續努力往前走。

林佳龍昨表示，台灣是地震、颱風複合式災害嚴重挑戰的地區，尤其新北市老舊危樓特別多，轄內65萬戶內，40年以上屋齡老房有47.5萬戶，為了改善市容、安全問題，他將透過「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」4大作法、成立「都更危老整合師」單一窗口，放寬標準、加速推動，希望4年核定超過4萬戶都更。