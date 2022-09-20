Draymond:



“My rookie year, my accountant said ‘Hey, you should claim your mom on your taxes’… I had to find out how much money she made. My mom was making $17K a year. I said, ‘Wow, we really were poor.’ She never let me see that.”



(via Checc’n In Pod, https://t.co/0elYkrDpZb) pic.twitter.com/s9IFUQ2C26 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 16, 2022

勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）正面臨續約難題，總管邁爾斯（Bob Myers）聲稱即使未來財務有疑慮也想留下格林，被認為是暗示格林不要索取頂薪。格林先前表示過他小時候很窮，他不想要再過相同的日子，前陣子他又在播客節目Checc'n回憶此事。

「我非常感謝我的母親，小時候她總是說我們很窮，別再問了，我們就是很窮。但在我看來我們好像不窮啊，我們有房子、有電也有水，雖然也被切斷過。我加入NBA的時候，會計師告訴我要把母親列為扶養親屬。然後我去查她的年收入只有17000美元，我說天哪，我們原來真的很窮，她從沒讓我知道。」

依照美國聯邦今年的指導標準，4口之家的貧窮線是年收27750美元以下（早年的標準更低），格林另外還有兩個兄弟和3個姊妹，他跟從養父雷蒙格林的姓氏。格林的新人合約是3年264萬美元，菜鳥時他曾對《舊金山紀事報》說，他不敢住在舊金山灣區，或是像隊友柯瑞（Stephen Curry）一樣的豪宅。

至今格林累積了1.3億美元薪資，早已脫離貧窮的恐懼，但是他立下這麼多功勞又搞得一身傷，想要拿個肥約也是可以理解的。外界分析格林在自由市場的價格不高，他獨特的技能組合比較適合勇士，其他球隊以相同價碼寧願買個3D球員（三分球+防守），加上勇士還要留住包括普爾（Jordan Poole）在內的好手，預估格林會被總管砍價。