桃園八德國民運動中心羽球場的天花板，因18日發生的規模6.8強震而坍塌，當時球場上許多運動民眾倉皇逃生，過程全被拍攝下來，引起各界討論是否為豆腐渣工程。媒體人黃揚明指出，此次地震桃園市震度最大僅3級，按照地震震度分級表的資訊顯示，室內感受為「房屋震動，碗盤門窗發出聲音，懸掛物搖擺」，因此他認為3級震度會導致天花板崩塌，肯定不是天災的問題。

八德國民運動中心17日晚間才在臉書粉專開心表示，五樓羽球燈完工，邀請民眾前去體驗，結果18日場地天花板就因地震坍塌，監視器畫面曝光引起各界討論，有網友認為天花板為原本工程施做，應該是桃園市政府要負責；也有網友指出，其他樓層都沒有問題，僅新工程剛完工的羽球場出包，猜測相關工程是否有影響到天花板。

黃揚明今（20）日在臉書表示，此次地震桃園最大震度僅3級，被中央氣象局2020年起實施的地震震度分級新制歸類為「弱震」，而根據地震震度分級表顯示，人類對於3級震度的感受是「幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感」；屋內情況則是「房屋震動，碗盤門窗發出聲音，懸掛物搖擺」。

另外，該表還顯示4級震度會讓少數傢俱移動，5弱等級的震度僅可能讓少數傢俱翻倒、部分牆壁產生裂痕，5強的震度才可能會有極少數耐震較差房屋出現損壞或崩塌的情況，至少要到6強的震度才可能讓耐震能力較強的房屋受損，黃揚明也因此說「如果，三級震度會導致天花板崩塌，那肯定不是天災的問題！」

而桃園市長鄭文燦20日議會備詢時證實，經3大技師公會鑑定，認定是統包的瑞助營造天花板固定強度不足，請要求瑞助負起責任賠償並修復。