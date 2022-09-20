大陸恐龍達人邢立達化身哆啦A夢，讓大雄圓夢了。（澎湃新聞）

澎湃新聞20日報導，1972年9月29日中日簽署《中日聯合聲明》，實現了兩國邦交正常化，50年來擴大兩國民間交流。古生物學者、科普作家、中國地質大學（北京）副教授邢立達作為恐龍達人與日本漫畫哆啦A夢迷，他和團隊去年將在四川瀘州新發現的新恐龍足跡，命名為「野比氏實雷龍足跡」（Eubrontes nobitai）——以哆啦A夢主角野比大雄命名，受到中日兩國網友關注。他強調：「恐龍是沒有國界的，我們可以用恐龍之間的無距離去拉近中日之間的距離。」

對恐龍近乎癡迷的邢立達去過日本很多恐龍博物館，並與日本學者有著頻繁的學術交流往來。在他看來，不管是對中日還是其他任何國家來說，加強交流都是消除誤解的一個好辦法。

邢立達說，恐龍足跡命名引發關注後，有很多素不相識的日本人士給他寫電子郵件，或者在他的臉書上留言。有人是表示非常感謝，說他算是圓了他們的夢想；有人向他表示，他們也很喜歡中國的恐龍，等等。「不管是從科普的角度，還是從拉近中日兩國人民關係的角度來說，這次命名的回饋都很正向。」 邢立達說。

「恐龍深受包括中日在內的各國小朋友、年輕人的喜愛，而中國很多地方有國寶級的恐龍化石，我覺得恐龍會是一個非常好的交流的載體、橋梁。」邢立達表示，他在跟日本同行溝通，希望疫情形勢好轉後，能為中國民眾做一場關於日本恐龍或日本恐龍足跡的科普，同時也把中國的一些有特色的恐龍或恐龍足跡介紹給日本的小朋友，以此促進中日雙方學科交流、青少年交流。

邢立達說明命名指出，2007年開始，就在四川盆地做了大量探索，發現了一批足跡的新類型，即新種或者是新屬。物種概念中分「界、門、綱、目、科、屬、種」，「種」一級是最小的單位。

「我們經常有一些小煩惱，就是發現一個物種後到底給牠起什麼名字。那幾年我們發現的新物種比較多，曾以科幻作家劉慈欣的名字命名過足跡新物種，也曾經把一些『種』名定為『中國某某足跡』，還曾根據新物種發現地的一些民間傳說進行過命名。」

去年發現新恐龍足跡時，想了很久，覺得用地名來起的話比較單調。後來想到課題組出去考察之前，大家一起看了電影《哆啦A夢：大雄的新恐龍》。組員都蠻喜歡大雄這個角色，後來他靈光一閃：把名字給野比大雄，大雄就圓夢了。

邢立達說，因為在漫畫、動畫片裡，大雄都提過他老是被欺負。他還說過「你們現在欺負我，以後我成為學者，要以我的名字命名一隻恐龍」這類的話。當時覺得他還是挺有志氣的。而且想到他小時候跟大雄有點像——性格偏內向，朋友也不是很多。大雄很幸運，他有機器貓哆啦A夢可以陪他；「我一般沒人陪，恐龍可能是讓我找到歸屬感的一個東西。所以，取這個名字多少是因為我在某些方面能夠跟大雄共情。」

邢立達認為，上世紀80年代初出生的這一代人，小時候剛好接觸到了一些從日本引進的動漫。這次命名引起這麼大的關注，可能是因為哆啦A夢在日本是一個國民級的漫畫，承載了很多人童年回憶。而且，野比大雄是一個比較弱勢的角色，他可能更容易引起大家的共情，會讓人有一些代入感。

他也知道，有些網友質疑：「我們中國發現的足跡為什麼用日本的一個角色來命名？」其實，這種命名對科學家來說有時難以面面俱到。總體來說，大眾對這次命名的回饋還是比較正面的。從學術上講，命名是為了記錄一種新的恐龍足跡形態，方便討論古生態或古環境資訊等。從科普角度講，這次命名引起大家這麼大關注後，很多人會去了解到底什麼是恐龍足跡，或者什麼是恐龍足跡的命名系統等等，進而會主動去拓展與恐龍有關的知識。如果這次命名能吸引一些普通人去關注恐龍有關的知識，這就是一次很成功的科普。