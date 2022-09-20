貴州省應急管理廳昨天（19日）在黔南州應急局組織召開全省應急管理系統安全防範工作視頻會議，針對9月18日凌晨發生的涉疫車輛發生車禍造成27死的事故，會議要求，要全面排查整治涉疫領域安全風險，堅決杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為。

會議強調，貴州全省應急管理系統要切實提高政治站位，緊緊圍繞「防風險、保安全、迎二十大」這條主線，本著對黨和人民極端負責的態度，以「時時放心不下」的責任感，堅決扛牢防範化解重大安全風險、應對處置各類災害事故的政治責任。深刻汲取近期省內外事故教訓，舉一反三、強化措施，統籌抓好疫情防控和安全生產各項工作，出實招、出真招、出硬招，堅決防範和遏制各類生產安全事故，確保全省疫情防控各項工作安全平穩運行。

會議要求，要全面排查整治涉疫領域安全風險。加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，嚴格落實轉運車輛安全檢查、司機證照和身體情況檢查，堅決杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為；組織對各類隔離觀察點、核酸檢測點、定點醫院、方艙醫院、社區衛生服務站、管控區域等涉疫場所開展全覆蓋安全隱患排查；深入細緻做好防疫物資企業安全管理和指導服務，加強「線上線下」安全監管執法檢查，堅決防止在組織緊急生產情況下發生事故。

會議要求，要統籌抓好重點行業領域安全生產工作。結合安全生產「打非治違」重點工作任務，全面摸排轄區內各類企業生產、經營、建設及停產停工等情況，針對當前生產經營活動特點，認真研判風險、壓緊壓實責任、強化管控措施，突出抓好重點行業領域和重點企業、重點場所、重點部位、重點環節安全隱患排查整治，精準實施有效管控。

應急管理部安全協調司二級巡視員王法艦，省應急廳黨委委員、副廳長吳家來，省應急廳一級巡視員李榮在黔南州主會場參加會議，省應急廳在家廳領導和有關各處（室、中心）同志在分會場參加會議。會議以視頻形式開到各市（州）、縣（市、區）應急局。

貴陽3名幹部因三荔高速客車側翻事故被組織處理

此外，據貴州省人民政府新聞辦公室9月19日通報，貴陽市三名幹部因三荔高速客車側翻事故被組織處理。貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖凌雲被停職檢查。

貴州省有關負責人表示，在國家有關部門指導下，當地正在對事故進行深入調查，對相關責任人將堅決依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。有關調查處理結果將及時向社會公佈。