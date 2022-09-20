南韓女星徐莎朗（서사랑）2015年憑著甜美外表與清新氣質以女團SUS4身分出道，但沒想到短短1年團體便宣布解散，她只好朝向直播界發展，並在2019年宣布結婚。不料，17日她卻突然在社群平台上公開指控遭到老公家暴，並公開多張滿臉瘀青的受傷照，嚇壞不少粉絲，但男方事後也出面反擊，並抖出她私下驚人的一面，令網友驚訝不已。

徐莎朗在2019年對外宣布結婚時，曾帶著老公重返演藝圈，登上實境秀節目《結婚與離婚之間》曬恩愛並共同克服婚姻危機。節目中，她便爆出老公有「憤怒調節障礙」，因此有時候會突然失控暴怒，所幸在經過專家指導後已轉漸好轉，兩人也決定攜手共度未來。

但沒想到徐莎朗在本月17日，突然於個人IG上曬出多張眼部瘀青、紅腫的受傷照，並PO文表示她因跟員工聚餐吃太晚才回家，就被丈夫用拳頭朝臉部痛毆，並將她推倒在地猛踩，甚至不顧她手中還抱著孩子，便將她拖進廁所，用剪刀剪掉她的頭髮，並在孩子面前大喊「我要殺了妳」，最後還衝進廚房拿出菜刀，嚇得她即使多處重傷也用盡力氣抱著孩子、赤腳逃出家，因此她在貼文中還強調「有看節目的觀眾應該都知道我老公有憤怒調節障礙，我在被他毆打後，已經逃到安全的地方」，令網友相當驚訝。

不過，徐莎朗的老公李政煥（이정환）隔日也在個人IG上反擊，透露他因發現妻子外遇，在今年6月向妻子與外遇男提告，豈料在打官司的過程中，他又發現妻子其實早在2021年8月，就多次與他的好兄弟有染，到汽車旅館開房間，甚至一同吸食大麻，讓他氣得在6月向妻子發出最後通牒，警告她「若再被我發現一次，就死在我手裡」，但絕對沒有動手施暴。

不過，李政煥承認在與妻子發生爭執後，看著妻子抱著孩子離開還衝去按鄰居的門鈴求救，在情急之下曾拉了妻子的頭髮，使抱著孩子的妻子跌倒，最後才爆發肢體衝突。19日下午徐莎朗也再度出面，透露他們為了小孩最後決定透過法律途徑解決，造成風波十分抱歉，但仍在網路上掀起熱議。

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