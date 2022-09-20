9月17日、18日連續兩天規模超過6的地震，嚇壞了許多人。教育部今天表示，每年9月21日是「國家防災日」，學校防災避難是校園整體安全的一環，明天全國防災警報響起，學校以聲光音效方式模擬地震發生，師生同步開始實施就地避難掩護演練。

每年9月21日為「國家防災日」，透過學校演練，讓師生面對災害發生時，能確保生命安全。教育部表示，學校每學期均訂有防災教育周，並利用921「國家防災日」進行演練，並擇定有優良示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為及器具的可行性，並供各單位機關觀摩參考，今年擇定國立秀水高工辦理。

「防災不是例行公事，秉持實事求是的原則。」秀水高工校長劉丙燈表示，該校依教育部訂定「111年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理疏散避難演練示範，也邀集縣內高中職校軍訓人員參與觀摩，主要演練「趴下、掩護、穩住」防護要領，並教導疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，以培養師生災害應處能力。

秀水高工為了強化師生對於災害的應變，於9月7及14日持續對於災害情境加以練習，如果災害發生時，師生均能鎮定不慌張，保護生命安全。

教育部表示，明天上午9時21分，將配合中央氣象局強震即時警報軟體模擬地震訊息，全國防災警報響起，學校以聲光音效方式模擬地震發生，此時全校各定點異地同步開始實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生頭頂書包，依各班疏散路線至操場集合，並實施人員清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。

教育部指出，這次演練訓練目的為「疏散過程學生跌倒受傷如何處置」、「教學區失火如何控制及了解風向調整集合點」與「海嘯防災疏散」。