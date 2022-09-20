聯準會利率決策會議前，國際股市持續震盪，美股昨夜開低收高，帶動亞股今早隨之彈升。台股今早搭上國際股市反彈列車，期現貨開高後一度雙雙彈升逾百點，龍頭股有支撐的味道，昨日弱勢的航運、半導體、生醫等也群起而上，拉抬大盤最高來到14544.1點，但新台幣持平開出後，仍無法擺脫頹勢續貶，不過貶值幅度在縮小當中。

分析師說，台股回穩但買盤力道並不強，台灣時間本週四凌晨的美國FOMC會議，大部分人預期升息應該會維持3碼，若是能符合預期，短線利空出盡，美股有可能上揚，帶動台股有可能回穩。但現在不利的是，量能實在不足，這代表了主力大戶出場、法人也不積極，會阻礙彈升力道，台股上檔壓力仍在，止穩有餘，沒有彈升力道，延續力也不夠，操作上謹慎保守為宜。

盤面上，台積電(2330)開高後持穩，漲幅逼近1%；蘋果股價漲，蘋概股受到激勵，大立光(3008)、康舒(6282)、毅嘉(2402)漲幅2~3%不等；特斯拉續漲，帶旺供應鏈；生技族群仍在休整，益得(6461)挾著氣喘吸入劑拿到台灣藥證，今日開高後不斷狂飆，鎖在漲停板38.65元，衝到生技漲幅第一名；茂達(6138)明年DDR5電源管理IC相關訂單量可望倍數成長，股價強彈8%以上。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，目前科技業庫存調整狀況可能延續至明年上半年，已成為市場已知且消化之訊息，且暫無新的利空消息，預料短期市場已至相對底部，預料盤勢在橫盤打底後，可望透過族群輪動震盪走高，而具有產業成長前景之類股，更將成為資金聚焦首選，其中，科技股的伺服器產業仍是投資主軸，特別是2023年著眼於新平台的轉換與高速運算持續發展，帶動伺服器成長動能有望繳出雙位數成長。

柯鴻旼指出，8月下旬以來，市場認為聯準會可能持續以快速的升息步伐抑制通膨，導致外資對台股持續站在賣方，加上中國清零政策使人民幣轉貶，以及市場仍處在地緣政治風險干擾中更帶動亞洲貨幣貶值，進而導致新台幣持續貶值，雖然台灣出口及基本面依然穩健，然股匯市走勢後續須進一步觀察，若能守穩並突破下降趨勢線才能有較大行情。短期而言，隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球。