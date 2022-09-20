台東6.8強震全台有感，加上餘震頻繁，導致球場天花板塌下、花蓮房屋倒塌、走山等，一名網友住家樓梯間出現大片裂痕，快塌下來，有住戶突發奇想用膠帶固定，讓網友忍不住喊「這是我見過最厲害的樓梯修補作業。」

一名網友住家樓梯間出現大片裂痕，鄰居拿出膠帶固定。(翻攝自爆料公社)

這名網友昨天（19日）在臉書「爆料公社」貼出兩張照片，地點是自家樓梯間，因為強震出現大片裂痕，水泥塊搖搖欲墜，但仔細看外面竟貼著許多透明膠帶固定，讓原PO嗨喊「我見過最厲害的樓梯修補作業，一定能安全度過地震！」但心裡卻直發抖，怕得要命。

這招膠帶修補術吸引逾5千網友按讚與驚嚇，紛紛留言：「沒什麼龜裂是一捆膠帶不能解決的，有的話就兩綑」、「不得不稱讚說這膠帶黏性真的好」、「膠帶要大賣缺貨了」、「膠帶無敵啊！」還有人搞笑表示，「怎麼不用泡麵來修」、「買泡麵+三秒膠就好了啦」。

樓梯間裂痕非常大片，被鄰居用膠帶固定得密不透風。(翻攝自爆料公社)

但有人指出，這應該只是暫時避免水泥塊掉落傷人而已，「看不懂這是預防水泥塊脫落砸到人的臨時做法嗎？就像玻璃帷幕貼膠帶，預防強風吹破傷人一樣。餘震不斷，現在做補救施工能牢固嗎？」、「看起來應該是公寓而且沒人管，有好心的鄰居怕牆面掉下來，結果被發上來」。