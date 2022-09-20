麗寶福容大飯店「秋冬充電計畫」跨年訂房專案，提供玩樂園、嗨看演唱會，一起倒數觀賞璀璨閃亮煙火畫破2023夜空。（麗寶樂園渡假區提供）

「秋冬充電計畫」晚餐主打豪華自助百匯，新鮮海鮮吧、現煮牛肉湯、現切美國牛排等。（麗寶樂園渡假區提供）

傳統24節氣白露已過！麗寶福容大飯店為迎接全新的2023年，搶先於9／25日開賣「秋冬充電計畫」跨年煙火訂房專案一泊二食只要1萬2688起，享用美味豪華自助百匯晚餐，再贈送每人乙張樂園門票，讓跨年不只是在倒數中結束，更能同時玩樂園、逛OUTLET、嗨看演唱會，用滿滿儀式感來迎接嶄新的一年。

麗寶樂園渡假區表示，每年暑假後，就會開始湧入大量電話及私訊，詢問渡假區跨年訂房及活動資訊。為讓大家提前卡位、搶先安排假期，今年更在9／25(日)搶先開賣跨年煙火住房專案！每次開賣幾近秒殺，若手腳不夠快就真的會BBQ了~~。

麗寶福容大飯店「秋冬充電計畫」跨年煙火訂房專案一泊二食只要$1萬2688起，不用出門人擠人在房間內就能感受跨年熱鬧氣氛，距離跨年演唱會現場，更是只需步行約５分鐘即可抵達，走出飯店大廳外更可直接欣賞磅礡繽紛跨年煙火秀。飯店晚餐主打豪華自助百匯，有新鮮海鮮吧、現煮牛肉湯、現切美國牛排等，再贈送每人乙張樂園門票，絕對是三五好友「鬆」一下好去處。

麗寶賽車主題旅店也推出「賽車駕期」跨年專案一泊一食$6188起，內含豐富多樣的美式能量早餐每人乙客，有美式鬆餅、法式麵包、可頌、起司冷盤、美式奶油炒蛋、肉丸子、紅藜麥飯等，讓旅客兼具美味與健康。

麗寶樂園渡假區強調，2023年麗寶跨年晚會更加入許多新的元素，絢麗繽紛、浪漫好拍的「麗寶耶誕新年城」、嗨翻跨年夜的必備演唱會等活動。快先把房間訂起來！跨年就能跟家人、朋友們一起同樂狂歡、驚喜倒數！