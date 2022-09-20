「寒舍食譜」是寒舍集團於2000年開設的首間粵菜餐廳，2010年時隨著台北寒舍艾美酒店的開幕移至館內，20多年來創造了許多美味佳餚，除為餐廳培養了許多忠誠常客，不少菜式並被同業連名字都不改的「師法」複製。看好疫後高端餐飲消費市場，寒舍食譜自9月23日起至12月31日隆重推出「巡味．年華」懷舊粵菜，由寒舍集團資深行政主廚吳銘儒揮灑精湛手藝，將原始老店招牌菜、VIP獨家私房菜，以及歷任主廚的拿手好菜重現上桌，包含：「龍鳳補湯」、「荔茸釀蟹鉗」、「薏仁先知鴨」、「港式羊腩煲」與「手創乳豬糯米卷」等，價格自480元+10%至3,680元+10%。

深受政商名流愛戴的寒舍食譜中餐廳，不僅在台北寒舍艾美酒店繼續傳承其經典美味，同時更在空間設計、用料、器皿及擺盤上提升精細質感，將充滿魅力的東方料理賦予時尚新風貌。本次由見證餐廳每一道菜餚誕生的主廚吳銘儒主廚，重新演繹自當年地下室老店時期就有的招牌菜，保證讓所有饕客大飽口福。首先為遵循古老手法的傳統老菜「手創乳豬糯米卷」3,680元+10%，由於烹調程序費時繁瑣，現今已少人製作。主廚將乳豬去骨、肉與油脂，將豬皮剃到最薄的一層，填入含有肝臘腸、香菇及香菜的糯米飯，以不同火力烤熟上色後切塊，重現正宗粵菜。

「港式羊腩煲」680元+10%，將傳統煲仔菜加入番茄調味，增添迷人果香，主廚依循香港老師傅傳授的小撇步，先以明火將羊腩表面燒黑，透過刮除焦黑處將羊騷味去除，接著與油炸過的綠竹筍、北菇、荸薺、新鮮牛番茄與柱候醬等一同燉煮，濃醇香氣引人滿腹食慾。「荔茸釀蟹鉗」520元+10%，精選在地大甲芋頭，蒸熟後立即放置於砧板上，以菜刀輕壓出芋泥餡，即為芋茸，並細心地將芋頭塊挑除，以呈現細緻滑順的口感，鬆綿芋泥與肥厚蟹肉交織出絕佳風味。

寒舍食譜為蔡家一手打造的頂級粵式餐廳，精挑細選獨特的食材，以細膩講究的料理手法搭配充滿美學的畫盤藝術，幻化出多道市場鮮見的珍饈美饌，故廣受政商名流與貴婦名媛推崇。此外，餐廳擁有六間隱密性極高的宴客包廂，座上嘉賓多為懂吃的美食家、品嘗過無數山珍海味的VIP貴賓，因此本次活動特別挑選出深獲VIP們青睞的獨家私房菜，讓所有客人都能一嘗「隱藏版」菜單。

滋補聖品「龍鳳補湯」每位880元+10%，先以老母雞、赤肉、金華火腿等熬煮成上湯，加入含有豐富膠質的花膠、鮮嫩雞腿肉與枸杞，再依性別、體質添補不同的漢方藥材，推薦男性賓客的「龍湯」添入補氣血的鹿茸與海馬，而女性賓客的「鳳湯」則加上紅棗與冬蟲夏草，適合溫補。「清燉甲魚湯」1,680元+10%，富含膠原蛋白的甲魚，俗稱鱉，將新鮮甲魚以薑油煸與汆燙，接著以不含任何雜質的純水搭配枸杞、薑絲、胡椒粒與山藥一起燉煮，舒爽滋味躍上舌尖，夾塊肉輕沾添入蔥、辣椒、香菜的魚露醬汁，細細品味滑彈肉質。

吳銘儒主廚特別將歷任主廚所創作的人氣佳餚重新端上桌，邀請賓客以舌尖巡味寒舍食譜的盛世風華。首先由寒舍集團創辦人蔡辰洋先生所命名的先知鴨，取名靈感源自宋代文豪蘇東坡的詩句「春江水暖鴨先知」，「薏仁先知鴨」半隻980元+10%，特別挑選養育28天、肉質細嫩的宜蘭櫻桃鴨，以醬油醃製後油炸至表面上色，再以薑、蔥、八角等燜煮，底部墊上蒸薏仁增添口感層次，最後淋上黑松露鴨肝醬汁，品嘗入口即化的柔嫩鴨肉。

「家鄉魚翅瓜」880元+10%，魚翅瓜是「黑籽南瓜」的別名，蒸熟後刮下的一絲絲瓜肉，宛若魚翅般細緻，故得此別名。先將瓜肉過油軟化，接著以烤鴨骨頭、酥炸過的薑蔥以及上湯一同燜煮，再放上肉絲、香菇絲及薑絲，獨特風味意猶未盡。兩款雞翼料理「比翼雙飛」480元+10%，首先為「臘味糯米雞翅」，先將二節翅的骨頭去除並以高粱酒醃製，填入炒香的臘腸、香菇與糯米，淋上麥芽糖水後風乾，再以高溫油澆淋至表皮酥脆。另一款「南乳雞翅」則以南乳醬醃製兩天入味，再炸至金黃酥香，一次感受截然不同的兩種口味。另外還有具彈牙口感的「豉椒炒生腸」、鑊氣十足的「金瑤炒龍筋」…等多道膾炙人口的功夫名菜，讓饕客重新體驗老粵菜的好味道。