經過中華職棒啦啦隊徵選成為樂天女孩的林襄，姣好的臉蛋和動人的身材深受不少粉絲喜愛。身兼多項網路節目主持人的她，過去上綜藝節目的片段也被粉絲們扒出。節目中林襄身穿紅色泳裝與沈玉琳一同泡湯，並在遊戲中輸了接受懲罰讓沈玉琳打蜜桃臀，沒想到打完她竟主動要求「再一次」，背後原因曝光被讚非常敬業。

林襄2021年年底參加沈玉琳主持節目「威廉沈歡樂送」，節目中2人相約去飯店泡溫泉，林襄換上泳衣展現傲人身材，還大方分享自身洗澡時的小習慣，因為喜歡在身體上留存香味，每次使用沐浴乳的用量都很驚人，沈玉琳聽聞也大開玩笑說「因為你叫林襄」。2人在節目中互動頻頻，笑聲不斷，林襄也不在乎偶像包袱的在鏡頭前做出搞笑表情，大開玩笑等等。

之後2人在浴池中玩起小遊戲，到了懲罰環節時，林襄須接受被打屁股的懲罰，沒想到第一次沒有反應過來，轉過頭對沈玉琳表示希望能「再一次」，讓沈玉琳當場狂笑「你為什麼還會說再一次」。林襄表示自己剛剛在打屁股時來不及做出反應，為了節目品質考量才會希望再來一次。

林襄笑說「再給我一次機會」（圖／翻攝自yt）

林襄的反應也讓一旁的工作人員稱讚其「她是很上進」。此外，也有網友稱讚其對於自身的高標準，希望能在節目中展現自身最討喜的那一面，以達成身為演藝人員的素養要求。