【旅奇傳媒/編輯部報導】初秋時節，正是泡湯的好時機，「金泉獎2021年最高CP值獎－美人湯｣今年享受了沒？交通部觀光局茂林國家風景區管理處9/17於不老溫泉區啟動「2022寶來、不老溫泉季」活動，正式揭開溫泉季序幕，邀請喜愛溫泉的朋友一起來泡湯。

▲一起來茂林旅遊、泡湯、喝茶，大啖山城美食。(茂林國家風景區管理處／提供)

天氣變涼，進入泡湯季節，邊泡湯、享美食可以說是東高雄最迷人的體驗。今年度溫泉季特別請到「餐飲產業輔導」優秀師資陣容，「環境料理師－努亞 阿海納老師」、「土文青甜點師－江舟航老師」現場示範商家開發新菜色，搭配津輕三味線台灣雅三絃會於現場彈奏日本傳統樂器，濃濃日式湯泉氛圍，讓開幕活動讓人讚賞濃濃的日式風情。

▲六龜區是台灣最大的原生種山茶區，品質優異。(茂林國家風景區管理處／提供)

今年的寶來不老湯溫泉季活動，除了結合溫泉業者推出住宿及泡湯各項優惠外，茂管處特別加碼贈送滿額小禮，元氣十足足湯包，凡溫泉季活動時間到合作之旅宿業者消費（不限泡湯、餐飲）滿500元以上即可獲得一份特調足湯包，數量有限，贈完為止。

▲茂林地區小農手製農特產果釀與梅子商品。(茂林國家風景區管理處／提供)

交通部觀光局茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，為行銷寶來不老溫泉區辦理「2022寶來、不老溫泉季系列活動」，旺季期間主推產地遊程－山城廚房營業中，其中「田野中的灶咖｣可體驗農事採菜趣、產地烹飪並享用餐桌美食宴；「果醬工坊｣可體驗農事採果樂趣、烹飪果醬並享受果醬下午茶；「山地野炊｣更帶您健走山城、在梅林野炊並賞梅品茗…，來一趟山城，體驗不同的泡湯情境。

更多相關資訊歡迎至活動官網查詢，或密切關注茂管處粉絲專頁臉書搜詢「Fun心遊茂林」。

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