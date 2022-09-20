日本8月核心消費者年通膨率創下近8年來新高，顯示原材料成本攀升和日圓走弱所帶來的通膨壓力已經擴散。

新公布的數據亦凸顯出日本央行所面臨的兩難，一方面試圖以超低利率支撐脆弱的經濟，結果卻導致日圓低迷不振，進而推升日本家庭的生活成本。

日圓走軟有利於日本出口，該國政府向來樂見其成，但現在日圓低迷不振卻成為一大問題，疲軟的日圓推一步推升燃料和食品進口價格並加劇通膨壓力，使國內零售業者與一般家庭苦不堪言。

●8月CPI

日本8月全國總體消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3%，創下1991年以來最大年漲幅，突顯出生活成本不斷攀升給消費者帶來的壓力。

排除生鮮食品價格的核心CPI年漲2.8%，高於7月份的年漲2.4%和市場預期的年漲2.7%，並創下近8年來最大漲幅。

排除生鮮食品和能源價格的核心核心CPI年漲1.6%，較7月的年漲1.2%加速升溫，並創下2015年以來最大漲幅。日銀較偏重這個核心核心指數，並將之視為內需如何推升通膨的指標。

●市場觀點

Capital Economics經濟學家Darren Tay表示，8月總體通膨率再創1991年以來新高，且仍有空間進一步攀升，儘管如此，日本央行仍將堅決維持其超寬鬆的貨幣政策。

數名分析師表示，雖然核心消費者通膨已連續5個月超出日銀設定的2%目標，但由於薪資和消費增長仍然疲軟，短期內該央行不太可能升息。