國泰金(2882)公布9月國民經濟信心調查結果，由於國內疫情開始微幅升溫，景氣展望與大額消費意願下滑，而買房意願小幅上升；而全球股市震盪，台股走勢疲軟，民眾對於股市樂觀情緒下降。

國泰金9月調查顯示，國內疫情開始微幅走揚，景氣展望指數由8月-24.1下滑至-30.1，現況指數由8月-43.8微幅走揚至-43.2；民眾薪資上漲預期指數由8月-2.4走升至0.7，大額消費意願指數由8月-1.4下降至-3.3。房屋交易調查方面，賣房意願指數由8月-12.6走弱至-12.8，買房意願指數則由8月-58微幅上升至-55.8，為連續5個月走低後首度上揚。

主計總處估計2022年經濟成長3.76％，通貨膨脹率2.92％，調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.74％，略低於8月調查值2.76％，73％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.07％，較8月調查值3.02％上揚，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中66％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

全球央行年會後，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，台股走勢隨國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至-18.8 (8月：-13.6)，風險偏好指數則上揚至-1.4 (8月：-5.5)。