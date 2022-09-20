超級央行周來臨，各國央行為對抗通膨恐紛紛採取升息或相關措施，造成股市進一步波動，投資人「富貴險中求」意識亦升高。國泰金控20日公布9月國民經濟信心調查結果，有23.3％受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，已是連續二個月意願拉升，且是近三個月新高比率，股市投資風險偏好指數亦從7月-14,3，連二月升高到9月的-1.4，逼近轉正。

9月有25％受訪者認為未來半年台股指數會比現在上漲，但亦有43.8％看跌，因此台股樂觀指數是從8月的-13.6下降到-18.8，但仍比7月股市大回檔時的-30.5好很多。

國泰金控每月初針對集團客戶定期發出電子問卷，了解民眾最直觀的經濟感受，亦被稱為國泰庶民指標。

9月調查結果顯示，因國內疫情開始微幅走揚，民眾對未來半年經濟景氣展望指數由8月-24.1下滑至-30.1，有51.9％認為未來半年經濟景氣會比現在惡化，由7月不到5成，再度回升到5成以上看壞，現況指數則從-43.8微幅走揚至-43.2，對現狀感受變化不大。

民眾對薪資上漲預期指數由8月-2.4，9月翻正走升至0.7，有19.5％受訪者認為未來半年薪資會比現在高，是近五個月的新高比率；但因對經濟、股市看法相對悲觀，9月大額消費意願指數亦從8月-1.4下降至-3.3，主要是未來半年有意增加非耐久財消費意願者由8月的29.2％降為27.1％，算近四個月最低比率。

在房屋交易上，9月賣房意願指數由8月-12.6走弱至-12.8，買房意願指數則從8月的13.9微幅上升至-55.8，為連續5個月走低後首度上揚。