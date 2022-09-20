苗栗消防局出動直升機以吊掛方式將陳男救出。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

60歲陳姓登山客18日前往苗栗縣泰安鄉鳥嘴山登山健行，卻跟家人失去聯繫，苗栗縣消防局獲報後展開搜救，19日11點40分發現陳男摔落在山區一處斜坡，並有小腿骨折、撕裂傷等傷勢，消防人員20日早上7點多出動直升機救援，所幸陳男送醫後並無大礙。

根據了解，陳男是屏東人，他前天從高雄出發，獨自一人到鳥嘴山登山，卻意外迷落並且摔落山坡，也不慎將手機弄丟，消防局前天下午4點多獲報後，即刻追蹤定位陳的手機，尋找他可能失聯位置。

消防局動員4梯次、14名人員前往救援，搜救小組19日早上抵達登山口，先利用無人機搜索，並前往步道找人，直到當天晚間11點多才總算找到陳男，陳當時意識清楚，消防人員則立刻給予保暖、糧食飲水跟固定檢傷，今天早上再調派直升機以吊掛方式將陳男救出。

消防人員花了1天1夜總算讓搜救任務落幕，陳男被救出時眼睛瘀青、右小腿骨折、右眉心有5公分撕裂傷，目前已送往衛福部苗栗醫院就醫，無生命危險。