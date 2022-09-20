近三天餘震不斷，不少人手機收到地震警報，而明天是921大地震23周年，氣象局長鄭明典表示，明天上午9時21分將發送地震速報測試，提醒網友讓手機保持開機狀態，除了查看手機警報有無發出聲響外，也要有心理準備，否則屆時手機響可能會嚇一跳，貼文曝光，有網友直呼「會不會弄假成真，真的就發生地震？」

鄭明典今（20）日於個人臉書指出，明天上午9時21分會發送地震速報測試，大家的手機都會發出聲響，呼籲網友讓手機保持開機，看看警報會不會響，鄭明典說，若在沒有心理準備的情況下，可能會嚇一跳，「那就抱歉囉！防災測試很重要的」。

明天將有兩次的國家防災日發布演練訊息。（圖／翻攝自氣象局臉書）

貼文曝光，引發網友留言，「一定要在921響嗎！？」、「警報前幾天不就已經響好幾次了嗎？還特別選921是在？」、「會不會弄假成真」、「邊緣人國家級認證測試」、「通常測試都會響，真的發生的時候都不會響，我已經習慣了」、「如果明天測試跟真的警報一起來會怎樣？」、「怎麼不在9月21日的凌晨1點47分15秒的時候測試咧」。

氣象局粉專《報地震-中央氣象局》在上周三曾（14日）發文說，9月21日上午9時21分將發送地震速報測試，並舉辦地震避難動作演練；9時25分會再發送沿海海嘯警報測試，屆時會收到2次警報，演練訊息也會註明「國家防災日演習」，提醒民眾不用驚慌。