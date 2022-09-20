俄羅斯聯邦安全會議秘書尼古拉·帕特魯捨夫18日至19日對中國進行訪問，並參加中俄第17輪戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第7次會議。這是他3年來首次對中國進行訪問，俄羅斯專家認為，帕特魯捨夫此訪將進一步加強俄中兩國在戰略安全領域的合作。此外，中國專家表示，中俄高層戰略安全互動體現了兩國在安全領域的互信，在當前世界動蕩不確定的形勢下，具有地區和全球意義。

據中國外交部網站19日消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當天在福建同帕特魯捨夫共同主持中俄第17輪戰略安全磋商，圍繞兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等深入溝通，取得積極成果。雙方一致同意繼續用好戰略安全磋商機制這一重要平台，落實中俄元首在上合組織撒馬罕峰會期間會晤共識，增進互信、支持彼此走符合本國國情的發展道路，共同維護全球戰略穩定，不斷鞏固和充實兩國全面戰略協作夥伴關係內涵。

楊潔篪指出，日前兩國元首在撒馬罕舉行今年以來第二次面對面會晤。中方願同俄方一道，全面落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，確保雙邊關係沿著兩國元首確定的方向闊步前行，為中俄各自發展振興營造更加安全穩定的外部環境，為維護兩國共同利益、世界的安全穩定作出更大貢獻。

俄新社19日稱，帕特魯捨夫當天表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有堅實的兩國民意基礎。預祝中國共產黨第20次全國代表大會圓滿成功。俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措。俄方始終視發展對華關係為優先外交方向，願同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。

2021年5月，中俄第16輪戰略安全磋商在俄羅斯舉行，雙方就戰略穩定問題以及阿富汗、中東和亞太地區的局勢交換了意見。自上次磋商以來，出現了許多新挑戰，如烏克蘭危機、阿富汗局勢的變化，以及糧食安全和疫情防控等，不僅對各大洲的安全造成嚴重影響，也間接影響區域經濟的恢復和發展。

《環球時報》引述中國社會科學院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘分析稱，中俄兩國開展戰略安全磋商，體現兩國在政治上的高度互信，以及兩國領導人對發展兩國關係的自信。帕特魯捨夫訪華，代表著中俄在戰略安全層面加強互信、支持與合作，落實了兩國元首在上合組織撒馬罕峰會上達成的共識。但需要強調的是，中俄關係結伴不結盟，中俄進行戰略安全磋商實際上凸顯了中國維護多邊主義和全球化的立場。

張弘指出，從雙邊層面來看，中俄兩國作為鄰國，經濟發展均需要良好的周邊安全環境。在台海和南海局勢持續緊張，特別是美國眾議院議長裴洛西訪台、歐美對台灣問題進行深度介入的背景下，也使得中國有必要強化自身的戰略安全環境。

張弘指出，從全球層面來看，中國希望通過磋商來維護世界和平，保持亞洲地區的穩定，避免東亞地區出現衝突與戰爭。張弘提到，中俄作為聯合國安理會常任理事國，同時又是東亞地區的重要力量，中俄戰略安全磋商既有利於穩定雙邊關係，也有利於維護亞洲地區的整體安全環境。