台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文總統聲望43.8％，相較上個月，非常贊同蔡總統處理國家大事方式的人銳減7.2個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，意味過去一個月，蔡總統流失了約140萬鐵粉，逼近新執政困境的臨界點 。

此外，對蔡總統處理兩岸關係的態度，4成9滿意，4成3不滿意，其中2成4強烈不滿。游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要的訊息就是，近期兩岸關係急遽惡化， 8月中共大規模軍演是一個指標性事件。

台灣民意基金會今公布最新民調，對於贊同或不贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要 人事安排與政策；11.6％非常贊同，32.2％還算贊同，21.4％不太贊同， 21.5％一點也不贊同。

民調顯示，4成4贊同、4成3不贊同， 贊同者比不贊同者只多0.9個百分點，游盈隆認為，這項發現傳達了一 個重要的訊息就是，國人此刻對蔡總統處理國家大事的方式看法分歧，毫無共識可言，這種現象已經很久沒出現了。

與上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」43.8％，略減 1.9 個百分點，「總統職務表現不贊同率」42.9％，略增2.2個百分點，8、9兩個月內重挫 9.2 個百分點；一來一往， 使得贊同比不贊成者只多0.9個百分點，非常贊同的人銳減 7.2個百分點，一個百分點約代表19.3萬人， 意味過去一個月蔡總統流失了約140萬鐵粉。

游盈隆說，進一步分析，20-24歲4成7贊同，4成7不贊同；25-34 歲4成5贊同，4成5不贊同；35-44 歲5成贊同，4成2不贊同；45-54 歲3成9贊同，4成9不贊同；55-64 歲3成6贊同，4成9不贊同；由此可見，20-34歲年輕選民，曾經是蔡總統的鐵衛隊，現在是一半擁護，一半不擁護；45-64歲中壯選民，多數不擁護蔡總統領導國家的方式。

與7月相比，20-24歲選民贊同蔡總統處理國家大事方式的人大幅 下滑26.1個百分點，不贊同的激增20.2個百分點;同樣的，25-34歲贊同的減少11.3個百分點，不贊同的激增13.8個百分點。20-34歲年輕選民曾經是蔡英文打天下和治天下最忠誠的支持群。

從政黨認同角度看，中性選民2成9贊同，5成8不贊同，絕大多數不支持蔡總統領導國家的方式。

游盈隆認為，蔡總統聲望為何重挫，六大因素較為凸顯，蔡總統兼黨主席為貫徹其權力意志，不惜和社會主流民意對抗，下令全黨公職力挺林智堅，鑄下大錯，道德判斷被打上一個很大的問號；中共軍演後，對台持續騷擾，人民對蔡總統領導國軍與國安團隊信心漸失。

他說，兩岸關係持續惡化，蔡總統兩岸政策表現漸受質疑和挑戰；沒收初選，扼殺黨內民主，陸續引發黨內外反彈效應；推動「數位中介服務法」立法，引發政府欲剝奪或干預人民言論自由的聯想。

他說，最後一點是，過去兩個月蘇內閣狀況百出，數位中介服務法、台南殺警案、台灣人柬埔寨詐騙案、covid-19疫苗採購擬封存30年、行政院回應慈濟重提去年疫苗採購引發爭議等。

至於國人對蔡總統處理兩岸關係的態度，15.5％非常滿意，33.1％還算滿意，19.1％不太滿意，24.3％一點也不滿意，6.1％ 沒意見。4成9滿意，4成3不滿意。進一步分析，中性選民中，2成9滿意，5成8不滿意。

游盈隆表示，蔡總統「維持現狀」的兩岸政策已經在閃黃燈，暗示蔡總統兩岸政策的群眾基礎已出現可觀的流失，總合政治影響力也正顯著下降中。