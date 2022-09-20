台東18日發生規模6.8的地震，位於桃園的八德國民運動中心羽球場天花板因強震被震垮，相關影片更是在網路上瘋傳。對此國民黨新竹市長候選人林耕仁除表示「預防勝於亡羊補牢」，也呼籲竹市府應立即對全市公共場館與危老建築啟動調查。

林耕仁提到，對於因地震所產生的公安問題，新竹市政府必須再度引以為戒，因竹市已有棒球場的慘痛經驗，市民絕對不允許再度有任何一處公有場館或建築出問題。林耕仁也指出，市民願意進入公共場館就是對政府的一種信任，因此公共安全絕對不能妥協，「這是市府給市民安全和安居樂業最起碼的承諾」。

而對於有專家預測台灣恐將進入地震好發期，林耕仁則認為，新竹市府應即刻與新竹市建築師公會、土木技師公會、結構工程工業技師公會合作，針對全市運動、活動中心等公有場館建築，及屋齡達一定年限以上之危老建築，啟動「全市公共及結構安全通盤檢查」，強化源頭和風險管理，「讓市民朋友恢復對新竹市政府公共工程建設的信心，不再擔心害怕」。