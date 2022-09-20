一碗鹹粥引爆網友論戰，也顯示通膨時代的來臨，國泰金(2882)9月針對民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，相較今年3月的調查，仍有接近9成民眾認為未來一年物價將會上漲，認為一年後通貨膨脹率會高於2％則超過6成。

國泰金指出，相較於今年3月調查結果比較顯示，88.2％民眾認為未來一年物價水準會上漲，較上次調查減少2.1個百分點；而8.4％民眾預期未來一年物價水準不變，較上次調查增加1.5個百分點；僅1.8％民眾認為物價會下跌，較上次調查增加0.6個百分點。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與今年3月調查結果比較，61.3％的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2％，較前次調查大幅增加13.8個百分點；其中34.3％的民眾認為通膨高於3％，較前次調查增加13.4個百分點；33.5％民眾則認為通膨落在0～2％區間，較前次調查減少13.8個百分點。整體而言，預期一年後通膨率高於2％的民眾比例提升。