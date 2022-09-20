總統蔡英文日前出席防災會議念完稿後就離開現場，引發各界批評，時常評論時事的藥師林士峰直呼，「比上次搭雲豹車勘災還糟糕」，也有網友言痛批，「蔡團隊真是始終如一，總是去現場礙手礙腳，防礙當地政府救災救難」。

18日發生規模6.8強震後，蔡英文晚間原本要在中央災害應變中心與台東、花蓮兩縣市舉行視訊會議，不料在與台東進行線上會議時，她低頭照稿念完便起身走人，完全沒有給台東縣政府任何報告當地災情的機會；花蓮則慘遭小英放鴿子，等待2個多小時後卻發現中央已關機。蔡英文昨特別為此致歉並解釋，「工作人員忙碌而溝通不足，以致於連線有所疏失」。

對此，林士峰於臉書直呼，蔡英文這次比4年前搭雲豹車勘災還糟糕，「大概是心不甘情不願的被叫去開會，只好做做樣子念念稿」。

林士峰所說的雲豹車勘災事件，是2018年「823水災」時，蔡英文搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，沿途民眾高喊，「總統下來走」、「走一次就知道」，裝甲車行進到一半，還有災民拉起封鎖線，不讓裝甲車前進，更有人嗆，「再開進來就把我輾過去」，要總統下車體會災民痛苦，小英因此在隨扈的陪同下，穿著雨鞋走下雲豹車涉水勘災。

看完林士峰的po文後，許多網友怒批，「蔡團隊真是始終如一，總是去現場礙手礙腳，防礙當地政府救災救難」、「選情還是比較重要」、「應付應付一下，連演都懶的演了」、「選舉行程不能少！黨遠大於國」、「誇張」、「線上會議還可以遲到兩小時」。