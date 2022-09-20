大陸教育部教育部國際合作與交流司司長劉錦20日在北京記者會介紹國際教育合作交流指出，十年來，中國更加注重開放的系統性整體性協同性，召開教育外事工作會議、推動更加開放自信主動走向世界。具體歸納五個方面，十年來，中國各類出國留學人員中，超過八成完成學業後，選擇回國發展。

劉錦表示，一是開放總體布局不斷優化，中國與181個建交國開展教育合作交流，與159個國家和地區合作舉辦孔子學院（孔子課堂），與58個國家和地區簽署學歷學位互認協定。深入實施共建「一帶一路」教育行動，建設23個魯班工坊，啟動海外中國學校建設試點。落實習近平重要倡議，成立「中國—東協職業教育聯合會」，設立中國上海合作組織經貿學院，啟動「未來非洲—中非職業教育合作計畫」，深化中國—中東歐教育交流合作，點面結合的區域教育合作機制不斷完善。

二是主動融入新發展格局，加快推進全方位開放。支持粵港澳大灣區建設國際教育示範區，支持長三角地區打造國際合作教育樣板區和國際人文交流彙聚地，支持海南自貿港建設國際教育創新島，與北京市合作設立「留學人才回國服務示範區」，助力京津冀一體化發展。支持中西部和東北地區立足區位優勢，擴大面向周邊國家教育開放。

三是以資訊化手段支撐全鏈條留學服務體系，開通「國家留學人才回國就業服務平台」。2012年中共十八大以來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。與此同時，中外合作辦學蓬勃開展，審批、管理、評估、退出機制不斷完善。

過去10年，新增本科以上中外合作辦學機構和項目中，理工農醫類占比達65％。近年來，中外合作辦學為緩解疫情導致的出國留學受阻發揮了積極作用，累計錄取近萬人。2020—2021學年，在冊國際學生來自195個國家和地區，學歷生占比達76％，比2012年提高了35個百分點。

四是人文交流格局不斷完善，中外「心聯通」更緊。過去10年，共舉辦中外高級別人文交流機制會議37場，簽署300多項合作協定，達成近3000項具體合作成果。形成中美青年創客大賽、中俄同類大學聯盟、中英中法百校交流、中南（非）職業教育聯盟等教育品牌項目。

五是參與全球教育治理不斷深化，國際影響力更大。圍繞教育減貧、抗擊疫情等全球性議題，持續加強與有關國際組織合作，共同實施了農村義務教育全面普及和品質提升、新冠肺炎疫情「安全返校行動」等專案。全面參與聯合國教科文組織、二十國集團、金磚國家、亞太經合會議（APEC）、上海合作組織等多邊機制架構教育合作。落實習近平關於成立「金磚國家職業教育聯盟」、舉辦職業教育技能大賽、主辦教育部長會議的倡議。成功舉辦世界職業教育發展大會，積極籌辦世界數位教育大會。