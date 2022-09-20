人本基金會上月17日陪同狼師案受害者開記者會。（本報資料照片）

「台中房思琪」案台中市政府發出2035份問卷普查，目前共回收600份，從中有1份問券寫到自己曾被黃師性侵等情事，市府將其列為第4名受害者。教育局長楊振昇今天表示，已經併案處理，並移送地檢署偵辦，至於是否在追訴期內，需由檢方認定。

台中市政4月多接獲檢舉，25年前擔任導師的黃師涉性侵女學生，台中市性平會調查後9月2日做出解聘、永不錄用、沒有退休金的決議，7日請當事人陳述意見後維持原決議。

楊振昇說，教育局普發問卷後，近日有封回信中談到遭校長性侵情事，目前已由學校併案處理中，教育局也把相關資料移送地檢署偵辦，這也說明當時市府做行政裁罰也交由司法偵辦這個方向是完全正確的。

楊振昇說，目前問卷回收約600多份，將來回收的問卷中，若還有疑似這樣的檢舉，教育局也一定究辦到底，這個部分請各位市民朋友放心。至於第4案是否過追訴期？楊振昇表示，此部分由司法偵辦中。