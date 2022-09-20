英國女王伊麗莎白二世國葬儀式於昨(19)日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，邀請了將近2000名來自全球王室、元首、代表來賓出席。在出席名單中，有眼尖網友發現影集《實習醫生》的金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）也在現場，令外界相當好奇為何吳珊卓能夠出席女王喪禮，原因也隨之曝光。

據英國媒體《BBC》報導，現年51歲韓裔女演員吳珊卓擁有加拿大、美國雙重國籍，憑著傲人的戲劇成就，於6月獲加拿大總督西蒙（Mary Simon）授予加拿大勳章（Order of Canada），加拿大勳章由已故英國女王伊莉莎白二世創設，是加拿大的最高平民榮譽勳章，這也是吳珊卓會出席英國女王國葬的原因。

吳珊卓9月15日在加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命下，成為女王國葬官方代表團之一，加入女王的送葬隊伍。她身穿優雅氣質的連身洋裝，帶黑色帽子，低調列隊其中，仍被收看轉播的觀眾一眼認出，掀起一陣討論，本人隨後也在IG公開代表團合照。

除代表作《實習醫生》，吳珊卓入圍艾美獎，並勇奪第63屆金球獎最佳戲劇類女配角，2019年憑《追殺夏娃》奪電視類最佳戲劇類影集最佳女主角，也是史上第一位韓裔金球獎視后。